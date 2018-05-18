В Харькове за государственную измену осудили подполковника Нацгвардии

18 мая 2018 г. 15:04

В Харькове суд приговорил к тринадцати годам лишения свободы подполковника Национальной гвардии по обвинению в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники контрразведки спецслужбы установили, что нацгвардейца  завербовали представители ФСБ РФ в сентябре 2014 года в Москве во время нелегального визита в Россию.

Исполненяя указания кураторов, он передавал сообщенния по одному из мессенджеров и электронной почте в Россию сведения, содержащие государственную тайну, в том числе данные о силах и средства, задействованные в проведении АТО.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в мае 2015 года по месту постоянной дислокации его части в Харьковской области.

При попытке убежать при задержании злоумышленник нанес телесные повреждения сотруднику СБ Украины.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и кроме наказания в виде тринадцати лет лишения свободы лишил его воинского звания – подполковник.

Видео: 

За державну зраду до 13 років засуджено підполковника Нацгвардії ‒ СБУ

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.