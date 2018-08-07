В Харькове за кражи и разбойные нападения будут судить преступную группу

Харьковские следователи завершили расследование преступной деятельности межэтнической группы, члены которой почти полгода нападали на состоятельных жителей Харькова и области и завладевали деньгами и драгоценностями пострадавших.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Организатором преступной группы является ранее неоднократно судимый за корыстные преступления гражданин Азербайджана.

Также в состав группировки входили граждане Армении и Украины.

Во время досудебного расследования установлено, что бандиты подыскивали своих жертв среди обеспеченных граждан.

Злоумышленники отслеживали распорядок дня пострадавших, проверяли наличие материальных ценностей.

Во время совершения нападений они били хозяев квартир, связывали, угрожали оружием или применением горячего утюга.

В результате угроз и запугиваний люди отдавали бандитам деньги и ценности.

Всем членам организованной преступной группы сообщено по подозрению по ч. 3 ст. 185 (кража), ч.3 4 ст. 187 (разбой), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

С целью возмещения ущерба на имущество подозреваемых наложен арест. Им грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.