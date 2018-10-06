В Харькове за кражи из супермаркетов будут судить 19-летнего парня

В Харькове будут судить 19-летнего парня, который вместе с малолетними племянниками систематически обворовывал городские супермаркеты.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Обвинительный акт в отношении злоумышленника, подозреваемого в кражах и втягивании малолетних в преступную деятельность по ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 , ч. 2 ст. 304 УК Украины правоохранители направили в Московский суд Харькова.

По словам руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, следствие установило, что мужчина систематически обворовывал супермаркеты одной из известных торговых сетей.

Из магазина злоумышленник выносил преимущественно дорогие продукты. Всего следствие установило 11 эпизодов краж с его участием.

Кроме того, молодой человек привлек к преступной деятельности малолетних племянников - 8-летнюю девочку и 11-летнего мальчика.

Кражи они совершали по следующей схеме: подозреваемый клал продукты с полок магазинов в корзину, затем оставлял эту корзину у стеллажей и уходил.

Один из детей перекладывал товар в свой рюкзак и выносил его из супермаркета через кассовую зону.

Всего злоумышленник таким образом сумел похитить из магазинов товара почти на 8 тысяч гривен.

Если его вина в суде будет доказана, за кражи и вовлечение детей в преступную деятельность злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.