В Харькове за кражи телефонного кабеля задержали мужчину

В полицию стали поступать заявления о кражах телефонного кабеля в Основянском районе Харькова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В совершении краж кабеля полицейские разоблачили ранее неоднократно судимого 40-летнего мужчину.

Правоохранители установили, что подозреваемый проникал в кабельные канализации, откуда с помощью пилы вырезал кабели.

На счету подозреваемого 7 краж из кабельных канализаций.

Своими действиями злоумышленник нанес ущерб на сумму более 20 тысяч гривен.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.