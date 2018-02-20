В Харькове за кражу кондиционера задержали мужчину

В Харькове за кражу задержали мужчину, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленник демонтировал с дома кондиционер и украл из него запчасти для последующей продажи.

В полицию обратился мужчина и рассказал, что неизвестные похитили внешний блок кондиционера с его частного дома.

Полицейские задержали 33-летнего ранее судимого харьковчанина.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.