В Харькове за кражу кондиционера задержали мужчину

В Харькове за кражу задержали мужчину, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Злоумышленник демонтировал с дома кондиционер и украл из него запчасти для последующей продажи.
В полицию обратился мужчина и рассказал, что неизвестные похитили внешний блок кондиционера с его частного дома.
Полицейские задержали 33-летнего ранее судимого харьковчанина.
Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.