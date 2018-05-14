В Харькове за мошенничество задержали псевдохореографа, которая снимала золото со школьниц

Прокуратура сообщила о подозрении 38-летней безработной харьковчанке по совершению ряда мошенничеств (ч.ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины).
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По словам руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева, в середине апреля текущего года женщина под видом детского хореографа посещала школы в Песочине и Люботине.
Женщина предлагала ученицам вступить в хореографическую студию. Когда женщина оставалась с детьми наедине, то обращала внимание девочек на их украшения.
Злоумышленница говорила, что ей очень нравится то или иное ювелирное изделие, и она себе хочет такое же.
Затем обманщица просила сфотографировать якобы для того, чтобы показать ювелиру как образец.
Доверчивые девочки снимали драгоценности и отдавали псевдохореографу. Женщина делала вид, что якобы забыла телефон в машине и исчезала с золотом.
Таким способом злоумышленница завладела двумя парами золотых серег и цепочкой трех учениц младших классов.
Сейчас правоохранители устанавливают причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям, совершенным в Харькове и области.
Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на 3 года.