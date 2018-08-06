В Харькове за надругательство над могилами задержали мужчину

06 августа 2018 г. 11:52
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В Харькове полицейские задержали мужчину за надругательство над могилами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

С июня по июль текущего года ранее судимый 41-летний мужчина воровал металлические ограждения с могил на кладбище по улице Пушкинской.

Похищенный металл злоумышленник сдавал их в пункт приема металлолома.

Задержанный арестован, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Как отметил начальник Киевского отдела полиции Александр Коцар, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности мужчины, который организовал приемный пункт.

Следователи квалифицируют его действия по ст. 213 (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) Уголовного кодекса Украины.

Приемщику металла грозит ограничение свободы до одного года.

 

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