В Основянском районе пьяный правонарушитель напал на полицейского

16 августа 2018 г. 16:12
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15 августа около 13:00 в Основянском районе Харькова во время патрулирования территории автовокзала полицейские заметили пьяного мужчину, который нарушал общественный порядок.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Во время проверки документов злоумышленник неожиданно набросился на полицейского и пытался нанести ему телесные повреждения.

Также правонарушитель  порвал полицейскому форменную одежду.

Задержанного доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Следователи квалифицировали его действия по ч.1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Досудебное расследование продолжается.

 

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