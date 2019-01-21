В Харькове за переправку нелегалов через границу будут судить преступную группу

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении участников организованной группы по подозрению в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян, в начале прошлого года 42-летний выходец из Таджикистана создал и возглавил преступную группу для переправки через украинскую границу нелегалов с территории Российской Федерации.

К делу организатор незаконного бизнеса привлек нескольких знакомых.

Сам он подыскивал клиентов. Еще один участник группы - 24-летний житель Луганщины - непосредственно переправлял людей с территории РФ за границу вне государственного контроля. Третий сообщник - 28-летний казах - перевозил нелегалов в Харьков на собственном автомобиле, минуя стационарные пункты пропуска.

В дальнейшем некоторые из мигрантов оставались на территории Украины, другие - направлялись в страны ЕС.

По данным следствия, злоумышленники незаконно переправляли через государственную границу граждан Сомали, Афганистана, Вьетнама, в том числе - с малолетними детьми.

Правоохранители разоблачили преступную группу весной 2018 года.

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.