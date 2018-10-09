В Харькове за «пьяное» ДТП с четырьмя погибшими получил приговор 27-летний водитель

09 октября 2018 г. 11:10
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В Харькове осудили 27-летнего мужчину  за совершение смертельного ДТП, в котором погибли 4 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, 30 декабря 2017 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский», будучи в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля BMW, мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. 

В результате ДТП 53-летний водитель ВАЗа и двое его пассажиров 56 и 51 лет от полученных травм скончались на месте.

30-летний пассажир BMW скончался в больнице на следующий день.

Мужчину суд признал виновным по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) и приговорил в 9 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

 

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