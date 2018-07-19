В Харькове за разбойное нападение на несовершеннолетних девушек осудили рецидивиста

19 июля 2018 г. 10:49

В Харькове суд признал виновным 20-летнего жителя Харьковщины в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный повторно).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области

В январе этого года неподалеку от Южного вокзала ночью злоумышленник увидел на улице двух девушек 15 и 17 лет и решил их ограбить.

Догнав их и угрожая ножом, парень потребовал от девушек отдать все ценные вещи и деньги. Одна из пострадавших упала на снег, тогда нападающий силой «вывернул» ее карманы и забрал деньги и телефон.

Затем с угрозами разбойник отвел своих жертв в пустынное место и снова обыскал.

В результате разбоя рецидивист разжился на сумму около 600 грн.

Однако потратить деньги парень не успел, поскольку его в ту же ночь задержали правоохранители.

Суд приговорил рецидивиста  к 7,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

 

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