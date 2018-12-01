В Харькове за сбыт наркопрепаратов пойдет под суд работница аптеки

В ноябре 2018 года правоохранители закончили досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения установленных правил оборота наркотических средств, по ч.1 ст. 320 УК Украины, обвинительный акт по которому уже направлен в суд.

Об этом сообщили в следственном управлениии ГУНП в Харьковской области.

По информации правоохранителей, в деле имеются задокументированные два эпизода противоправной деятельности сотрудницы большой аптечной сети Харькова и области, которая занималась незаконным сбытом наркосодержащих лекарственных средств покупателям.

Всего у покупателей правоохранители изъяли около 200 упаковок наркосодержащих лекарственных средств.

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет с лишением права занимать должности, связанные с реализацией лекарственных средств.