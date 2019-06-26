 

В Харькове за сбыт наркотиков задержали иностранца

26 июня 2019 г. 10:09
17 просмотров

Харьковские полицейские разоблачили 19-летнего иностранца на сбыте наркотиков. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 24 июня гражданин Нигерии сбыл 5 граммов каннабиса при личной встрече с покупателем. 

Злоумышленника задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения личного обыска полицейские изъяли у правонарушителя 5 полимерных пакетов с каннабисом, готовых для продажи. 

Во  время обыска по месту жительства иностранца полицейские обнаружили еще несколько пакетов с наркотическим веществом и 900 гривен, полученные за сбыт наркотика, а также мобильный телефон.

Сейчас  мужчине собираются объявить о подозрении в совершении преступления и избрать ему меры пресечения. 

Следствие устанавливает источник снабжения и круг потребителей наркотиков, а также преступные связи правонарушителя. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.