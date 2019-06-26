В Харькове за сбыт наркотиков задержали иностранца

Харьковские полицейские разоблачили 19-летнего иностранца на сбыте наркотиков.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 24 июня гражданин Нигерии сбыл 5 граммов каннабиса при личной встрече с покупателем.

Злоумышленника задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения личного обыска полицейские изъяли у правонарушителя 5 полимерных пакетов с каннабисом, готовых для продажи.

Во время обыска по месту жительства иностранца полицейские обнаружили еще несколько пакетов с наркотическим веществом и 900 гривен, полученные за сбыт наркотика, а также мобильный телефон.

Сейчас мужчине собираются объявить о подозрении в совершении преступления и избрать ему меры пресечения.

Следствие устанавливает источник снабжения и круг потребителей наркотиков, а также преступные связи правонарушителя.