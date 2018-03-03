В Харькове за серию терактов судят преступную группу

В Харькове судят троих мужчин, которых обвиняют в ряде террористических актов на территории Харькова и области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Речь идет о серии терактов, совершенных в период с сентября 2014 году до марта 2015 года.

Среди них - обстрел Орджоникидзевского и Фрунзенского районных комиссариатов в Харькове (сентябрь 2014), террористические акты на железнодорожных станциях "Залютино" (октябрь 2014), "Шебелинка" (январь 2015 года) и "Новожаново" (март 2015 года), обстрел офиса частной юридической учреждения (сентябрь 2014) и ООО "Харкиврегионгаз" (январь 2015 года).

Кроме того, злоумышленникам инкриминируется покушение на террористический акт на территории нефтяной базы в октябре 2014 года. Тогда, по случайности, не сработал ни один из двух РПГ-22, из которых мужчины пытались осуществить выстрелы.

Во время дебатов, состоявшихся вчера в Октябрьском райсуде, процессуальный руководитель в уголовном производстве Вадим Белоусов отметил, что в ходе судебного следствия прокуратура в полном объеме доказала вину злоумышленников.

Прокурор настаивал на строжайшем наказании, предусмотренном Уголовным кодексом Украины - 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества - для двух мужчин, которые не признали свою вину.

Для третьего харьковчанина, который признал свою вину и искренне раскаялся - 6 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Обвиняемые находятся под стражей.

Оглашение приговора суда запланировано на 12 марта 2018 года.