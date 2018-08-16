В Харькове за ограбление квартиры задержали рецидивиста

В полицию поступило сообщение о том, что из квартиры дома по улице Тринклера в Харькове неизвестный похитил деньги и личные вещи хозяина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Заявитель рассказал полицейским, что 12 августа около 6 часов утра он проснулся от того, что услышал присутствие в квартире посторонних.

В одной из комнат хозяин квартиры увидел неизвестного. Заметив хозяина, вор выпрыгнул в окно, прихватив кошелек потерпевшего.

Мужчина сразу вызвал правоохранителей и вместе с ними отправился на поиски грабителя.

В течение нескольких часов злоумышленника задержали.

Правоохранители установили, что 22-летний подозреваемый разыскивается за совершение разбойного нападения на территории Харькова.

Также, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Сейчас он находится под стражей.