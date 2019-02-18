В Харькове за сутенерство будут судить владельца сети массажных салонов

18 февраля 2019 г. 16:53
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Прокуратура направила в суд  обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в сутенерстве, а также создании и содержании притонов с целью наживы (ч. 1,2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, 33-летний харьковчанин создал сеть салонов интимных услуг. Для этого он арендовал помещения в разных районах города. 

Работниц мужчина подыскивал среди девушек, оказавшихся в затруднительном положении.

На сегодня следствие установило 9 женщин, которых злоумышленник вовлек в занятие проституцией.

Свою противоправную деятельность подозреваемый «маскировал» рекламой массажа. 

Однако, как установило следствие, работницы заведения предоставляли клиентам также сексуальные услуги. 

Массаж с интимом владелец салона оценил в сумму от 300 до 900 гривен за сеанс.

Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

 

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