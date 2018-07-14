В Харькове за сутенерство и торговлю людьми задержали мужчину

13 июля возле торгового центра на улице Сумской в ​​Харькове полицейские задержали 27-летнего жителя города Сумы, который вербовал женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сумчанин пытался вывезти в Мьянму трех гражданок Украины – двух 24-летних и 33-летнюю - женщин с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации, которых подыскал в мае.

Правоохранители установили, что у этих женщин было уязвимое материальное положение, и что злоумышленник договорился с ними об их вывозе из Украины в Мьянму для оказания сексуальных услуг.

Оперативные действия правоохранители проводили в рамках уголовного производства, открытого в марте по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Открыто еще два уголовных производства по дополнительным фактам преступной деятельности мужа по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас задержанный злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.