В Харькове за торговлю людьми мужчину отправили под стражу

29 мая 2018 г. 16:34
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В Харькове арестовали 25-летнего мужчину, который пытался продать в Камбоджу двух харьковчанок для осуществления ими секс-услуг.

Такое решение принял суд по ходатайству прокуратуры об аресте задержанного жителя Сум.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Мужчину подозревают в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Правоохранители задержали мужчину 24 мая вблизи Южного вокзала.

По данным следствия, он собирался переправить в Киев двух харьковчанок  возрастом 34 года  и 30 лет.

Далее женщины должны были попасть в Королевство Камбоджа для занятия проституцией.  

Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия.

 

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