В Харькове за торговлю людьми мужчину отправили под стражу

В Харькове арестовали 25-летнего мужчину, который пытался продать в Камбоджу двух харьковчанок для осуществления ими секс-услуг.
Такое решение принял суд по ходатайству прокуратуры об аресте задержанного жителя Сум.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Мужчину подозревают в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины).
Правоохранители задержали мужчину 24 мая вблизи Южного вокзала.
По данным следствия, он собирался переправить в Киев двух харьковчанок возрастом 34 года и 30 лет.
Далее женщины должны были попасть в Королевство Камбоджа для занятия проституцией.
Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия.