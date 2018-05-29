В Харькове за торговлю людьми мужчину отправили под стражу

В Харькове арестовали 25-летнего мужчину, который пытался продать в Камбоджу двух харьковчанок для осуществления ими секс-услуг.

Такое решение принял суд по ходатайству прокуратуры об аресте задержанного жителя Сум.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Мужчину подозревают в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Правоохранители задержали мужчину 24 мая вблизи Южного вокзала.

По данным следствия, он собирался переправить в Киев двух харьковчанок возрастом 34 года и 30 лет.

Далее женщины должны были попасть в Королевство Камбоджа для занятия проституцией.

Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия.