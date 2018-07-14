В Харькове за торговлю оружием задержали бывшего военнослужащего

14 июля 2018 г. 14:53
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Вчера, 13 июля, в Харькове за торговлю оружием правоохранители задержали бывшего военнослужащего.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Как установили правоохранители, зкс-военнослужащий продал гражданину 4 гранаты РГД-5, 8 гранатометов РПГ-7, 1000 патронов различного калибра, самозарядный карабин Симонова и пистолет CZ на общую сумму 70 тысяч гривен.

Оперативные следственные действия проводил следственный отдел спецполиции в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с сотрудниками СБУ в Харьковской области.

Идет следствие по делу.

 

 

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