В Харькове за вымогательство будут судить мужчину, который прикрывался ветеранской организацией

19 февраля 2019 г. 11:16
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Прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении харьковчанина, подозреваемого в вымогательстве, по ч. 4 ст. 189 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, в июле прошлого года 32-летний мужчина вместе с друзьями совершил нападение на строительную площадку в Харькове, где строилась АЗС. 

Нападавшие повредили материалы и угрожали блокировать работы на стройке в случае, если владелец АЗС не передаст им 50 тысяч долларов.

На связь с вымогателями вышел представитель бизнесмена. Подозреваемый рассказал ему, что представляет ветеранскую организацию, и с ним лучше «дружить», иначе завершить строительство предпринимателю не удастся. 

Средства злоумышленник требовал передать только наличными и под видом благотворительности.

В ходе длительных переговоров сумму уменьшили до 30 тысяч долларов и разбили на несколько траншей. 

При этом подозреваемый постоянно напоминал, что в случае отказа бизнесмена платить строительные работы будут принудительно остановлены.

В середине августа прошлого года представитель застройщика передал вымогателю 10 тысяч долларов, однако через три недели при получении второго «транша» в сумме 20 тысяч долларов подозреваемого задержали сотрудники СБУ.

Задержанному мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

 

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