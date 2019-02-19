В Харькове за вымогательство будут судить мужчину, который прикрывался ветеранской организацией

Прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении харьковчанина, подозреваемого в вымогательстве, по ч. 4 ст. 189 УК Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, в июле прошлого года 32-летний мужчина вместе с друзьями совершил нападение на строительную площадку в Харькове, где строилась АЗС.
Нападавшие повредили материалы и угрожали блокировать работы на стройке в случае, если владелец АЗС не передаст им 50 тысяч долларов.
На связь с вымогателями вышел представитель бизнесмена. Подозреваемый рассказал ему, что представляет ветеранскую организацию, и с ним лучше «дружить», иначе завершить строительство предпринимателю не удастся.
Средства злоумышленник требовал передать только наличными и под видом благотворительности.
В ходе длительных переговоров сумму уменьшили до 30 тысяч долларов и разбили на несколько траншей.
При этом подозреваемый постоянно напоминал, что в случае отказа бизнесмена платить строительные работы будут принудительно остановлены.
В середине августа прошлого года представитель застройщика передал вымогателю 10 тысяч долларов, однако через три недели при получении второго «транша» в сумме 20 тысяч долларов подозреваемого задержали сотрудники СБУ.
Задержанному мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.