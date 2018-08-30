В Харькове задержали безработного, который неделю обкрадывал чужой гараж

Харьковские правоохранители задержали 44-летнего безработного мужчину за похищение имущества из чужого гаража в гаражном кооперативе.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина в течение недели выносил из помещения ценные вещи и металлические изделия, после чего их продавал.

Полицейские установили, что злоумышленник в гаражном кооперативе приметил один из гаражей, в который редко наведывается хозяин.

Мужчина сделал отверстие в стене и попал в помещение. В течение недели вор выносил из гаража металлические изделия, инструменты, автомобильные запчасти, кухонную печь и многое другое.

Похищенное злоумышленник продавал или сдавал в пункт приема металлолома, а деньги тратил на личные нужды.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.