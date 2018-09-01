В Харькове задержали двоих наркокурьеров с "закладками" на 270000 гривен

01 сентября 2018 г. 15:54
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Сегодня, 1 сентября, правоохранители обнаружили у двух харьковчан  415 пакетов с наркотическим средством «метадон».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По ценам «черного» рынка общая стоимость изъятого составляет около 270 000 гривен.

23-летний и 31-летний задержанные рассказали полицейским, что наркотики они получили от неизвестных лиц и сбывали его путем раскладывания «закладок».

Сейчас полицейские устанавливают других лиц, причастных к данной преступной деятельности, а также каналы поступления наркотиков.

Открыто уголовное производство по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и избрании в отношении них меры пресечения.

В пресс-службе правоохранителей рассказали, что всего за текущий год полицейские Харьковской области выявили более 40 фактов хранения и сбыта «тяжелых» наркотических средств, в том числе - метадона.

Из незаконного оборота изъято около 230 граммов метадона, что составляет почти 2500 разовых доз.

 

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