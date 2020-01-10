В Харькове задержали двух иностранцев, ограбивших квартиру на Салтовке

10 января 2020 г. 13:51
1 просмотр

Харьковские правоохранители разоблачили двух иностранцев в квартирной краже.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленников, которыми оказались 51- и 53-летний граждане Грузии, задержали сразу после совершения ими преступления.

Установлено, что 9 декабря злоумышленники попали в квартиру по проспекту Юбилейному, подобрав ключи ко входной двери. 

Как отмечается, у задержанных обнаружены и изъяты вещественные доказательства в виде ювелирных изделий из золота и денежные средства в сумме одной тысячи гривен. 

Следователем Московского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.