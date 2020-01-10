В Харькове задержали двух иностранцев, ограбивших квартиру на Салтовке

Харьковские правоохранители разоблачили двух иностранцев в квартирной краже.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленников, которыми оказались 51- и 53-летний граждане Грузии, задержали сразу после совершения ими преступления.

Установлено, что 9 декабря злоумышленники попали в квартиру по проспекту Юбилейному, подобрав ключи ко входной двери.

Как отмечается, у задержанных обнаружены и изъяты вещественные доказательства в виде ювелирных изделий из золота и денежные средства в сумме одной тысячи гривен.

Следователем Московского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения.