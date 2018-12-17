В Харькове задержали грабителя, который напал на женщину

Вечером 16 декабря патрульным поступило сообщение о нападении на женщину, которое произошло на проезде Загороднем в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, по предварительной информации, неизвестный нанес женщине телесные повреждения и открыто завладел ее сумкой с денежными средствами, мобильным телефоном и банковскими карточками.

Прибывшие на вызов правоохранители при отработке сообщения обнаружили мужчину, который подходил по ориентировке.

Также у него находились похищенные вещи потерпевшей.

Как выяснилось, задержанный ранее уже имел проблемы с законом.

Для проведения необходимых следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.