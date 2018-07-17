В Харькове задержали грабителя, напавшего на мужчину

17 июля 2018 г. 16:35
41 просмотр

В конце июня в полицию обратился 34-летний мужчина и сообщил, что на него напал незнакомец, избил и завладел мобильным телефоном и кошельком с деньгами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские задержали 25-летнего ранее судимого харьковчанина, который в настоящее время находится под стражей и обоснованно подозревается в грабеже.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.