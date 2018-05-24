В Харькове задержали группу квартирных воров

24 мая 2018 г. 9:54
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С начала февраля текущего года в  полицию поступали заявления от жителей Шевченковского района Харькова о том, что их дома обокрали неизвестные. Во всех случаях воры действовали одинаково:  взламывали замки на входной двери.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Обращения граждан были внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

По подозрению в совершении данных краж правоохранители  задержали троих ранее судимых харьковчан в возрасте от 46 до 49 лет.

При обыске по месту жительства мужчин следователь изъял часть похищенного имущества.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении 20 фактов преступлений на территории Шевченковского района.

Задержанные находятся в следственном изоляторе Харькова.

Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

 

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