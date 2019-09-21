В Харькове задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

В Харькове задержали гражданина одной из стран Южного Кавказа, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение тяжкого преступления.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Установлено, что иностранец незаконно прибыл в Украину, чтобы скрыться от уголовной ответственности за совершение разбойного нападения с проникновением в жилище потерпевшего.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц областного центра.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста.

Также проверяется информация о причастности иностранца к совершению незаконных действий на территории Украины.