 

В Харькове задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

21 сентября 2019 г. 10:57
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В Харькове задержали гражданина одной из стран Южного Кавказа, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение тяжкого преступления.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Установлено, что иностранец незаконно прибыл в Украину, чтобы скрыться от уголовной ответственности за совершение разбойного нападения с проникновением в жилище потерпевшего.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц областного центра.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста.

Также проверяется информация о причастности иностранца к совершению незаконных действий на территории Украины.

 

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