В Харькове задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол за тяжкое преступление

В Харькове контрразведка СБУ задержала иностранца, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение тяжкого преступления.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

По данным СБУ, тридцатилетний гражданин Республики Грузия прибыл в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за совершение покушения на убийство двух человек у себя на родине.

В конце 2014 грузинское правосудие признало его виновным в совершении этого преступления и он был осужден к лишению свободы сроком 17 лет.

Оперативники украинской спецслужбы задержали иностранца вблизи места его временного проживания в Киеве.

Сейчас решается вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста. Также проверяется возможная причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.

Операция по задержанию международного преступника происходила совместно с Управлением уголовного розыска ГУ Национальной полиции в Харьковской области.