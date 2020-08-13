В Харькове задержали иностранца за кражу барсетки из автомобиля

13 августа 2020 г. 18:00
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В Киевском районе Харькова полицейские разоблачили иностранца в совершении кражи из автомобиля на улице Раевской, сообщение о которой поступило в полицию 12 августа около 12:00.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правонарушитель залез в чужую машину и похитил барсетку. Мужчину задержали очевидцы происшествия и вызвали сотрудников полиции.

На месте полицейские установили, что потерпевший вышел из автомобиля «Газель» и стал его разгружать. В это время подъехал легковой автомобиль «BMW», из которого выскочил мужчина и украл барсетку из автомобиля «Газель».

Злоумышленником оказался 34-летний гражданин Грузии.

Дознавателем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища или иного владения лица) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

 

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