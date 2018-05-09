В Харькове задержали квартирного вора

Харьковские патрульные задержали мужчину, подозреваемого в квартирной краже.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Около 3:30 9 мая патрульные получили вызов на Московский проспект о том, что неизвестный мужчина подозрительно ведет себя возле дома.

Прибывшие на вызов патрульные увидели на месте уже поврежденное окно и неизвестного мужчину.

При проверке у мужчины патрульные нашли деньги и золотые украшения - цепочки.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.