В Харькове задержали мужчину, который похищал автомобили на эвакуаторе

07 мая 2018 г. 10:49
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В Харькове полицейские задержали мужчину, который незаконным путем завладел двумя чужими автомобилями.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области..

Добычей 29-летнего злоумышленника стали автомобили с иностранной регистрацией, которые владельцы оставили на ночь у своих домов.

Полицейские задержали подозрительного мужчину, когда тот пытался погрузить автомобиль «Mercedes Benz» на эвакуатор на улице Лермонтовской. При общении с мужчиной стало известно, что он не является владельцем автомобиля и не имеет регистрационных документов и ключей на авто.

Правоохранители установили, что таким же  образом задержанный завладел еще одним транспортным средством в начале мая.

Злоумышленник выбрал автомобиль «Volkswagen-Passat» и вызвал эвакуатор, который отвез похищенное авто на частное СТО в Харьковской области.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Злоумышленник задержан на время следствия.

Сейчас полицейские устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления.

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