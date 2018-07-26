В Харькове задержали мужчину, обокравшего ребенка на стадионе

В начале июля в полицию обратилась мать 13-летнего мальчика с заявлением о том, что неизвестные украли у ее сына сумку, в которой находился мобильный телефон. Ребенок во время занятиям спортом на стадионе оставил личные вещи без присмотра

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сведения о событии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

В течение двух недель полицейские нашли телефон и задержали 22-летнего подозреваемого в краже имущества харьковчанина.

Во время следствия выяснилось, что злоумышленник уже попадал в поле зрения полиции за преступление, предусмотренное ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Телефон полицейские вернули ребенку и провели профилактическую беседу с ним и его родителями.

За совершение кражи злоумышленнику грозит до 3 лет тюрьмы.