В Харькове задержали мужчину, подозреваемого в серии краж

На Харьковщине полицейские разоблачили 28-летнего мужчину в совершении серии имущественных преступлений, в частности, краж.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленник обоснованно подозревается в совершении 14 краж имущества хозяйственного назначения из частных домов.

Так, в августе прошлого года в полицию поступило сообщение о краже изделий из металла со двора частного домовладения в Немышлянском районе Харькова.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 28-летний мужчина, который уже ранее привлекался к уголовной ответственности за то, что он похищал имущество из частных домов в поселке Кулиничи.

29 апреля оперативники задержали подозреваемого и изъяли у него вещи, которые принадлежали пострадавшим.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении 14 краж.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей и предъявления обвинения по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до 6 лет лишения свободы.