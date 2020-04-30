В Харькове задержали мужчину, подозреваемого в серии краж

30 апреля 2020 г. 11:33
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На Харьковщине полицейские разоблачили 28-летнего мужчину в совершении серии имущественных преступлений, в частности, краж.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленник обоснованно подозревается в совершении 14 краж имущества хозяйственного назначения из частных домов.

Так, в августе прошлого года в полицию поступило сообщение о краже изделий из металла со двора частного домовладения в Немышлянском районе Харькова. 

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 28-летний мужчина, который уже ранее привлекался к уголовной ответственности за то, что он похищал имущество из частных домов в поселке Кулиничи.

29 апреля оперативники задержали подозреваемого и изъяли у него вещи, которые принадлежали пострадавшим. 

Мужчине сообщено о подозрении в совершении 14 краж.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей и предъявления обвинения по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Ему грозит до 6 лет лишения свободы. 

 

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