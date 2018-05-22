В Харькове задержали мужчину с наркотиками

20 мая на улице Барнаульской в Харькове патрульные полицейские остановили 40-летнего мужчину, у которого в руках были бутылки с веществом коричневого цвета.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчина пояснил правоохранителям, что в емкостях находится опий ацетилированный, который он использует для личного употребления.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу, которая задокументировала факт преступления и изъяла у мужчины 3 бутылки и шприц с наркотиком.

Все изъятое правоохранители направили на экспертизу.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.