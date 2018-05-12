В Харькове задержали мужчину за попытку нелегально попасть в Россию

Накануне в пункте контроля «Харьков - сортировочный», харьковские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался попасть в Россию в грузовом вагоне состава поезда.
Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ.
Во время погранично - таможенного оформления грузового поезда, выезжавшего из Украины, пограничники обнаружили и задержали 30-летнего мужчину.
Он пытался спрятаться в грузовом вагоне и в обход пограничного оформления незаконно пересечь границу.
За попытку незаконного пересечения границы на нарушителя составили соответствующие административные материалы.