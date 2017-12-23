В Харькове задержали мужчину за разбойное нападение на девушку

23 декабря 2017 г. 17:44
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Вечером 21 декабря в центре города 30-летний гражданин Азербайджана выхватил из рук девушки мобильный телефон и угрожал ножом гражданам, которые пытались его задержать, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Злоумышленник заметил у 25-летней девушки мобильный телефон, стоимость которого составляет около 30 000 гривен.

Мужчина пошел за потерпевшей, и когда поблизости не оказалось людей, выхватил из ее рук телефон и начал убегать.

Двое прохожих задержали злоумышленника, но тот вытащил нож и стал им размахивать. Прохожие вызвали полицию.

Следователи Киевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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