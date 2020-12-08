В Харькове задержали на взятке сотрудника военкомата

08 декабря 2020 г. 11:10
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7 декабря правоохранители задержали начальника отделения одного из районных военкоматов Харьковской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды от военнообязанного за непризыв на срочную военную службу и выдачу военного билета.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Майора задержали непосредственно после получения всей суммы неправомерной выгоды в сумме 600 долларов США, денежные средства изъяли.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

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