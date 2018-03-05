В Харькове задержали наркомана с наркотиками в ассортименте

Харьковские полицейские изъяли у харьковчанина наркотические вещества.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицию вызвали граждане, внимание которых привлек мужчина, который вел себя подозрительно.

Прибыывшие по адресу полицейские обнаружили 28-летнего мужчину, который был в наркотическом опьянении.

При личном досмотре полицейские изъяли у него два пакета с веществом зеленого цвета и веществом красного цвета, три ампулы наркотического анальгетика, а также вещество растительного происхождения в полимерной банке.

Изъятые вещественные доказательства правоохранители направили на экспертизу.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.