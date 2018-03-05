В Харькове задержали наркомана с наркотиками в ассортименте

05 марта 2018 г. 10:15
135 просмотров

Харьковские полицейские изъяли у харьковчанина наркотические вещества.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицию вызвали граждане, внимание которых привлек мужчина, который вел себя подозрительно.

Прибыывшие по адресу полицейские обнаружили 28-летнего мужчину, который был  в наркотическом опьянении.

При личном досмотре полицейские изъяли у него два пакета с веществом зеленого цвета и веществом красного цвета, три ампулы наркотического анальгетика, а также вещество растительного происхождения в полимерной банке.

Изъятые вещественные доказательства правоохранители направили на экспертизу.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

 Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.