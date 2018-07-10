В Харькове задержали наркосбытчицу

В Харькове 9 июля на Привокзальной площади правоохранители задержали 36-летнюю жительницу Люботина за сбыт наркотиков.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Женщина во время личной встречи с покупателем сбыла за 2000 гривен полимерный пакет с каннабисом весом около 10 граммов, изготовленный из элитных сортов конопли.

В ходе проведения личного обыска у женщины правоохранители изъяли деньги, полученные за сбыт марихуаны, и мобильный телефон.

По месту жительства у правонарушительницы полицейские обнаружили 2 полимерных пакета с каннабисом общим весом около 10 граммов, которые она хранила с целью дальнейшего сбыта, и самодельное устройство для употребления наркотиков.

В ходе проведения расследования полицейские задокументировали еще один факт сбыта наркотиков, когда 19 июня женщина продала за 1000 гривен около 5 граммов каннабиса.

Сейчас злоумышленница задержана.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении.

Также правоохранители установили, что женщина длительное время продавала каннабис своим знакомым во время личных встреч.

Полицейские выяснили, что поставлял женщине наркотики 39-летний житель Люботина, ранее судимый за наркопреступления.

Во время обыска в его доме полиция изъяла около 300 граммов каннабиса, кроме этого с территории приусадебного участка изъяли 138 кустов конопли со следами культивации.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.