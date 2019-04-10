В Харькове задержали наркосбытчика

В Харькове правоохранители за сбыт марихуаны задержали 39-летнего мужчину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на территории Харьковского района во время личной встречи с покупателем злоумышленник сбыл 5 полимерных пакетов с каннабисом общим весом около 35 граммов за 1000 гривен. В ходе проведения личного обыска у харьковчанина изъяли деньги в сумме 1000 гривен, полученные им за сбыт наркотического вещества.

При обыске у мужчины дома обнаружили и изъяли 17 полимерных пакетов с каннабисом общим весом около 120 грамм, а также электронные весы, которые он использовал для фасовки наркотика.

Оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении.

Сейчас правоохранители устанавливают источник снабжения наркосредствами злоумышленника, другие эпизоды его преступной деятельности, а также проводят дальнейшие необходимые неотложные следственные действия.