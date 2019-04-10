В Харькове задержали наркосбытчика

10 апреля 2019 г. 10:30
2 просмотра

В Харькове правоохранители за сбыт марихуаны задержали 39-летнего мужчину. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на территории Харьковского района во время личной встречи с покупателем злоумышленник сбыл 5 полимерных пакетов с каннабисом общим весом около 35 граммов за 1000 гривен. В ходе проведения личного обыска у харьковчанина изъяли деньги в сумме 1000 гривен, полученные им за сбыт наркотического вещества.

При обыске у мужчины дома обнаружили и изъяли 17 полимерных пакетов с каннабисом общим весом около 120 грамм, а также электронные весы, которые он использовал для фасовки наркотика.

Оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении. 

Сейчас правоохранители устанавливают источник снабжения наркосредствами злоумышленника, другие эпизоды его преступной деятельности, а также проводят дальнейшие необходимые неотложные следственные действия.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.