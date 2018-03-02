В Харькове задержали наркосбытчиков, которые прятали наркотики в игрушках

02 марта 2018 г. 11:58
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Харьковские правоохранители в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины, выявили и задержали двоих злоумышленников, которые сбывали метадон в Запорожской и Харьковской областях.  

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленники наладили поставку наркотиков из Запорожья, пользуясь услугами одной из компаний-операторов почтовой связи Украины, а наркотические средства прятали в детских мягких игрушках.

Правоохранители установили, что сбытом наркотических средств занимались двое жителей  Запорожья. 32-летний мужчина, ранее судимый за наркопреступления, отвечал за организацию поставок метадона, его дальнейшее распределение и контролировал поступление денег.

Его 37-летний подельник занимался фасовкой наркотических средств и осуществлял их сбыт.

Во время проведения обысков у задержанных по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли около 155 граммов метадона, расфасованные в пакеты для продажи, расчетную карту одного из банков Украины, мобильные телефоны, электронные весы, а также автомобиль «AUDI A-6» без номеров государственной регистрации, который злоумышленники использовали в преступной деятельности.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к поставкам и незаконного сбыта наркотиков.

 

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