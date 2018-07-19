В Харькове задержали наркозакладчика

19 июля 2018 г. 12:48
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Харьковские полицейские задержали мужчину, у которого нашли восемь пакетиков с наркотическим веществом.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Вечером 18 июля в полицию  поступило сообщение о том, что на улице Богунского неизвестный ищет "закладку".

Прибывшие на место полицейские увидели мужчину, который подходил под описание, предоставленное заявителем.

Во время общения с патрульными мужчина заметно нервничал. На вопрос правоохранителей, имеет ли он запрещенные вещи или вещества, мужчина сообщил, что у него при себе есть восемь свертков с так называемыми "солями".

Для проведения соответствующих следственных действий патрульные на место вызвали следственно-оперативную группу.

 

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