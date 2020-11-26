В Харькове задержали наркозакладчика

В Харькове на территории Холодногорского района 25 ноября полицейские задержали мужчину, который сбывал наркотики путем «закладок».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ходе осмотра у мужчины нашли пакет с психотропным веществом PVP.

В дальнейшем, во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли полимерные пакеты с каннабисом и веществом PVP общим весом около 100 граммов, принадлежности для фасовки, полимерные пакеты и электронные весы.

Как выяснили полицейские, 29-летний злоумышленник сотрудничал с Интернет-магазином по продаже наркотических средств и распространял наркотики в течение последних трех месяцев в разных районах Харькова.

Для отправки координат и фотографий с местоположением «закладок» мужчина использовал социальные сети и кроссплатформенные мессенджеры.

Также мужчина сообщил следователям места «закладок», которые он недавно сделал, где полицейские изъяли три пакета с психотропным веществом PVP весом по 2 грамма.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

В настоящее время судом решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.