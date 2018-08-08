В Харькове задержали подозреваемого в разбойном нападении прошлой зимой в пункте обмена валют

Харьковский правоохранители задержали злоумышленника, который 12 декабря прошлого года напал на кассира пункта обмена валют.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Как установили следователи, подозреваемый зашел в помещение пункта обмена валют под угрозой применения ножа потребовал у кассира отдать ему деньги.
Женщина стала сопротивляться грабителю, в результате чего получила телесные повреждения в виде резаной раны руки.
Нападающий так и не смог завладеть денежными средствами, поэтому быстро покинул место преступления.
Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его.
Им оказался 70-летний житель Харьковской области.
По факту разбоя следователем открыто уголовное производство.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 187 (разбой).
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
Следственные действия продолжаются