В Харькове задержали подозреваемого в разбойном нападении прошлой зимой в пункте обмена валют

Харьковский правоохранители задержали злоумышленника, который 12 декабря прошлого года напал на кассира пункта обмена валют.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как установили следователи, подозреваемый зашел в помещение пункта обмена валют под угрозой применения ножа потребовал у кассира отдать ему деньги.

Женщина стала сопротивляться грабителю, в результате чего получила телесные повреждения в виде резаной раны руки.

Нападающий так и не смог завладеть денежными средствами, поэтому быстро покинул место преступления.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его.

Им оказался 70-летний житель Харьковской области.

По факту разбоя следователем открыто уголовное производство.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 187 (разбой).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Следственные действия продолжаются