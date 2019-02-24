В Харькове задержали подозреваемых в разбойном нападении на Алексеевке

24 февраля 2019 г. 11:52
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В Харькове полицейские задержали двух мужчин, 23 и 25 лет, за совершение разбойного нападения и завладение чужим автомобилем.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ночью 17 февраля  в полицию обратился 22-летний харьковчанин и сообщил, что на проспекте Победы двое неизвестных напали на него.

Один из злоумышленников начал душить руками потерпевшего, а второй брызнул ему в лицо из газового баллончика. 

После этого злоумышленники завладели автомобилем «ДЭУ Ланос» потерпевшего и скрылись. 

В салоне автомобиля остались документы, два мобильных телефона и деньги потерпевшего.

Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. 

Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

21 февраля суд избрал нападавшим меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток в следственном изоляторе. 

 

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