В Харькове задержали подозреваемых в разбойном нападении на Алексеевке

В Харькове полицейские задержали двух мужчин, 23 и 25 лет, за совершение разбойного нападения и завладение чужим автомобилем.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ночью 17 февраля в полицию обратился 22-летний харьковчанин и сообщил, что на проспекте Победы двое неизвестных напали на него.
Один из злоумышленников начал душить руками потерпевшего, а второй брызнул ему в лицо из газового баллончика.
После этого злоумышленники завладели автомобилем «ДЭУ Ланос» потерпевшего и скрылись.
В салоне автомобиля остались документы, два мобильных телефона и деньги потерпевшего.
Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
21 февраля суд избрал нападавшим меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток в следственном изоляторе.