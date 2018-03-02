Задержали поджигателей сети аптек в Харькове, терроризировавших из хозяина

В Харькове раскрыта серия поджогов аптек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, в мае 2016 года и ноябре 2017-го в Харькове неизвестные трижды поджигали аптеки одной и той же сети.

Общая сумма ущерба, нанесенного пожарами, составила почти 325 тысяч гривен.

В момент поджога в аптеках находились провизоры, которые не пострадали.

Правоохранители выяснили, что перед поджогами хозяину сети аптек угрожали и требовали крупную сумму денег.

В марте 2016-го вымогатель позвонил потерпевшему и стал угрожать ему и его членам семьи, что в случае невыплаты 1 миллиона долларов США уничтожит бизнес предпринимателя.

Сначала бизнесмен не поверил в реальность угроз и никак не отреагировал на звонок. В полицию он обратился лишь после ряда поджогов.

Разоблачили злоумышленников в декабре 2017 года.

Правоохранители установили, что организатором стал бывший начальник охраны этой же сети аптек.

После увольнения он таким образом решил заработать. Для этого злоумышленник нашел двух исполнителей, которые готовили зажигательную смесь, поджигали помещения, а затем сообщали ему об этом.

После задержания суд арестовал злоумышленника с правом внесения 120 тысяч гривен залога. Прокуратура обжаловала избранную судом меру пресечения в апелляции.

Заплатив залог и выйдя на свободу, злоумышленник стал скрываться от следствия и суда. Его объявили в розыск.

Двух исполнителей (41 и 42-летних мужчин) правоохранители задержали в конце февраля этого года. Они скрывались у своих родственников (один во Львовской, второй - в Хмельницкой области).

Злоумышленникам инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 УК Украины (вымогательство, сопряженное с повреждением имущества и угрозой насилием, совершенное по предварительному сговору группой лиц и умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, совершенное группой лиц).