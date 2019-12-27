В Харькове задержали угонщиков элитных автомобилей

27 декабря 2019 г. 20:45
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В Харькове полиция задержала похитителей элитных автомобилей.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции Украины. 

Установлено, что двое мужчин - жители Харьковщины и Сумской области,  с 2016 года находились в розыске за угон транспортных средств на территории Харьковской области и Киева. 

Они являются лидерами преступных группировок, которые «специализируются» на похищении автомобилей. 

Кроме того, 35-летний житель Харьковской области ранее неоднократно был судим, в том числе и за угон транспортных средств. 

Оба фигуранта не только контролировали деятельность преступных групп, но и сами принимали активное участие в завладениях автомобилями. 

По данным полиции, в преступном мире они считаются лучшими специалистами своего дела.

Полицейские установили, что в течение последнего года злоумышленники незаконно завладели автотранспортом пяти человек. 

Уонщиков интересовали исключительно дорогие автомобили японского и корейского производства, минимальная рыночная стоимость которых составляет 30-40 тысяч долларов США. 

Для так называемых «отстойников» фигуранты специально снимали гаражи в населенных пунктах Киевской и Харьковской областей. 

Для угонов они использовали технические средства блокировки и перехвата радиосигналов автосигнализаций, различные ключи и другие специальные приспособления. 

После так называемого «отстоя» автомобили сбывали за пределы Украины или переделывали номерные агрегаты и продавали их на территории страны.

Ночью 25 января на Салтовке  оперативники задержали злоумышленников. Они передвигались на автомобиле, который был похищен еще в 2018 году в Киеве. 

Сейчас задержанным сообщено о подозрении, а суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

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