В Харькове задержали правонарушителя, который 7 лет скрывался от следствия

25 мая 2018 г. 16:55
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В июле 2011 года охранник супермаркета нанес телесные повреждения кассиру, которая работала там же. Он ударил женщину кулаком в лицо.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Следователем было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

19 сентября 2011 года следователь, который вел дело, объявил подозреваемого в розыск.

Злоумышленник скрывался от следствия на территории Российской Федерации и Украины в течение 7 лет.

Вчера, 24 мая, правоохранители задержали 33-летнего разыскиваемого в арендованном домовладении в Харькове.

Досудебное расследование по делу продолжается.

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