В Харькове задержали военного, который угнал автомобиль

12 января 2018 г. 13:58
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 В Харькове по подозрению в угоне автомобиля задержали военнослужащего.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области,  22-летний военный увидел возле одного из домов на улице Гвардейцев-железнодорожников припаркованный автомобиль ВАЗ.

Он  открыл дверь автомобиля и попросил 31-летнего водителя отвезти его по личным делам, на что тот ответил отказом. Тогда мужчина стал угрожать водителю применением оружия и приказал ему пересесть на место пассажира, после чего начал движение. Через некоторое время он был остановлен сотрудниками патрульной полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Мужчине вручено уведомление о подозрении в совершении вышеуказанного преступления.

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