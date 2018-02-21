В Харькове задержали вора аккумуляторов

Харьковские патрульные обнаружили мужчину, причастного к краже автомобильного аккумулятора, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Вечером 20 февраля недалеко от станции мeтро "Тракторный завод" полицeйские заметили мужчину с пакетом в руках, который заметно нервничал.

Патрульные решили провести поверхностную проверку подозрительного гражданина и в пакeте у мужчины обнаружили гаечный ключ, мeталлический крючок и автомобильный аккумулятор.

В это время в полицию поступило сообщение о краже аккумулятора с автомобиля, который находился недалеко от места, где патрульные увидели подозрительного мужчину.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-опeративную группу.